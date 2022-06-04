Плющев — о новом достижении Кучерова в НХЛ: «Восхищаемся, но не более того»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новое достижение российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

«Кучеров — профессионал. У него был не простой сезон, потому что были достаточно серьезные травмы. Он восстановился и делает свою работу хорошо. Ничего выдающегося здесь нету. Профессионал должен выполнять свою работу. Никита — нападающий. Он должен забивать и отдавать, создавать и помогать иногда в обороне. Если человек хорошо делает свою работу, конечно, мы восхищаемся, но не более того. Это же нормально, если нападающий хорошо выполняет свою работу», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кучеров сравнялся по очкам в большинстве в плей-офф НХЛ с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным — у них по 61 баллу. Только двое среди действующих игроков набирали больше очков при розыгрыше большинства в плей-офф НХЛ: Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).