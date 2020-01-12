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Ковальчук вышел на четвертое место среди российских снайперов в НХЛ. Он догнал Буре

06:40
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«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука. Он забросил 437-ю шайбу в карьере и догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории лиги. У игроков по 437 голов. Лидер — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (684).

Также после этой встречи Ковальчук вышел на третье место в истории по голам в овертаймах (16).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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