Ковальчук вышел на четвертое место среди российских снайперов в НХЛ. Он догнал Буре

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука. Он забросил 437-ю шайбу в карьере и догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории лиги. У игроков по 437 голов. Лидер — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (684).

Также после этой встречи Ковальчук вышел на третье место в истории по голам в овертаймах (16).