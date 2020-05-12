Ковальчук тренирует детей. Хоккеист на личном примере показывает, как отжиматься

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как муж в домащних условиях тренирует сыновей. Хоккеист на личном примере показывает детям, как нужно отжиматься.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.