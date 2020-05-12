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Ковальчук тренирует детей. Хоккеист на личном примере показывает, как отжиматься

04:31
Семлья Ковальчук. Фото Instagram
Семлья Ковальчук. Фото Instagram
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как муж в домащних условиях тренирует сыновей. Хоккеист на личном примере показывает детям, как нужно отжиматься.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.

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