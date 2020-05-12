Ковальчук тренирует детей. Хоккеист на личном примере показывает, как отжиматься
04:31
Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в историях Instagram. Она показала, как муж в домащних условиях тренирует сыновей. Хоккеист на личном примере показывает детям, как нужно отжиматься.
Kovalchuk • 12/05 pic.twitter.com/WEk74oHBJ9— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 12, 2020
Kovalchuk • 12/05 pic.twitter.com/eoESs82FJK— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 12, 2020
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за коронавируса.