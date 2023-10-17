Костин в матче против «Коламбуса» подрался с Гудбрансоном

Форвард «Детройта» Клим Костин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» устроил драку с защитником Эриком Гудбрансоном.

Эпизод произошел на восьмой минуте третьего периода. 24-летний россиянин скинул краги и подрался с 31-летним канадцем, оба получили по пять минут штрафа.