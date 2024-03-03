Коньков — о ситуации Кузнецова: «Руководство «Вашингтона» хочет освободиться от тяжелого контракта»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отреагировал на новость о том, что «Вашингтон» выставил нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов.

«Я вижу ситуацию так, что перед дедлайном руководство «Вашингтона» хочет, в первую очередь, освободиться от тяжелого контракта Кузнецова. Эта история не случайная, она длилась уже долгое время и сам игрок выражал желание сменить команду. И самое главное — нет того уровня игры, который может показывать Евгений. Такие ситуации они с одной стороны не очень приятные, для болельщиков, для самого игрока. Но с другой понятно, что на пустом месте такого не происходит. И здесь, в первую очередь, есть время задуматься, куда Евгений хочет прийти в дальнейшем. И смена обстановки в любом случае должна пойти на пользу», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

В субботу, 2 марта, стало известно, что 31-летний Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.