«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф впервые за 30 лет встретится с «Лос-Анджелесом»

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Лос-Анджелесом».

Для команд это восьмая встреча в истории плей-офф и первая за 30 лет: в сезоне-1991/92 «Ойлерз» победили «Кингз» в полуфинале дивизиона со счетом 4-2 в серии.

«Эдмонтон» с 100 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 96 очками — на шестой строчке.