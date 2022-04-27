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Сегодня, 07:15

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф впервые за 30 лет встретится с «Лос-Анджелесом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Лос-Анджелесом».

Для команд это восьмая встреча в истории плей-офф и первая за 30 лет: в сезоне-1991/92 «Ойлерз» победили «Кингз» в полуфинале дивизиона со счетом 4-2 в серии.

«Эдмонтон» с 100 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 96 очками — на шестой строчке.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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