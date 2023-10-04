«Колорадо»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Колорадо Эвеланш»
Город: Денвер, штат Колорадо (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Джаред Беднар
Капитан: Габриэль Ландескуг
Домашняя арена (вместимость): Болл-арена (на 18 007)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Колорадо»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Колорадо» трижды в своей истории выигрывало Кубок Стэнли (1996, 2001, 2022), а также три раза получало Президентский кубок (1997, 2001, 2021)
«Эвеланш» в сезоне 2022 / 2023 стали третьими в турнирной таблице Западной конференции со 109 очками и первыми в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Колорадо» в четвертьфинальной серии Запада проиграло «Сиэтлу» (3-4).
«Колорадо»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Колорадо» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на Crypto.com Arena матчем против «Лос-Анджелеса». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Эвеланш» встретятся на своем льду с «Эдмонтоном» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).
«Колорадо»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 05.00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
18 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
20 октября. 05.30. «Колорадо» — «Чикаго»
22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»
25 октября. 03.00. «Айлендерс» — «Колорадо»
27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября. 20.00. «Баффало» — «Колорадо»
Календарь матчей «Колорадо» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Колорадо»
Джаред Беднар (51 год) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист работал в «Саут Каролина Стингрэйс», «Абботсфорд Хит», «Пеория Ривермен», «Спрингфилд Фэлконс» и «Лейк-Эри Монстерз».
В 2022 году Беднар привел «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.
Российские хоккеисты «Колорадо»
- Александр Георгиев (вратарь)
- Валерий Ничушкин (нападающий)
«Колорадо»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -