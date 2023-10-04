«Колорадо»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Колорадо Эвеланш»

Город: Денвер, штат Колорадо (США)

Год основания: 1972

Главный тренер: Джаред Беднар

Капитан: Габриэль Ландескуг

Домашняя арена (вместимость): Болл-арена (на 18 007)

Конференция: Западная

Дивизион: Центральный

«Колорадо»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Колорадо» трижды в своей истории выигрывало Кубок Стэнли (1996, 2001, 2022), а также три раза получало Президентский кубок (1997, 2001, 2021)

«Эвеланш» в сезоне 2022 / 2023 стали третьими в турнирной таблице Западной конференции со 109 очками и первыми в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Колорадо» в четвертьфинальной серии Запада проиграло «Сиэтлу» (3-4).

«Колорадо»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Колорадо» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на Crypto.com Arena матчем против «Лос-Анджелеса». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Эвеланш» встретятся на своем льду с «Эдмонтоном» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).

«Колорадо»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05.00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»

18 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

20 октября. 05.30. «Колорадо» — «Чикаго»

22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»

25 октября. 03.00. «Айлендерс» — «Колорадо»

27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября. 20.00. «Баффало» — «Колорадо»

Календарь матчей «Колорадо» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Колорадо»

Джаред Беднар (51 год) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист работал в «Саут Каролина Стингрэйс», «Абботсфорд Хит», «Пеория Ривермен», «Спрингфилд Фэлконс» и «Лейк-Эри Монстерз».

В 2022 году Беднар привел «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.

Российские хоккеисты «Колорадо»

Александр Георгиев (вратарь)

Валерий Ничушкин (нападающий)

«Колорадо»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».