«Айлендерс»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Нью-Йорк Айлендерс»
Город: Элмонт/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Лэйн Ламберт
Капитан: Андерс Ли
Домашняя арена (вместимость): Ю-би-эс Арена (на 17 113)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Айлендерс»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Нью-Йорк Айлендерс» четыре раза в своей истории выигрывали Кубок Стэнли с тренером Элом Арбором в сезонах 1979 / 1980, 1980 / 1981, 1981 / 1982, 1982 / 1983.
«Айлендерс» в сезоне 2022 / 2023 стали седьмыми в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками и четвертыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли клуб из Нью-Йорка уступил четвертьфинальной серии Востока «Каролине» (2-4).
«Айлендерс»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Айлендерс» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 15 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду в Нью-Йорке на «UBS Arena» матчем против «Баффало». Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Айлендерс» встретятся на своем льду с «Питтсбургом» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Айлендерс»: календарь матчей в октябре 2023
15 октября. 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Баффало»
18 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Аризона»
21 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
22 октября. 02:00. «Баффало» — «Айлендерс»
25 октября. 03:00. «Айлендерс» — «Колорадо»
27 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Оттава»
29 октября. 02:00. «Коламбус» — «Айлендерс»
31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»
Календарь матчей «Айлендерс» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Айлендерс»
Лэйн Ламберт (58 лет) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Канадский специалист возглавлял «Милуоки Эдмиралс» с 2007-го по 2011-й. Позже Ламберт также работал помощником главного тренера в «Вашингтоне» и в «Нэшвилле».
Российские хоккеисты «Айлендерс»
- Илья Сорокин (вратарь)
- Семен Варламов (вратарь)
- Александр Романов (защитник)
- Руслан Исхаков (нападающий)
«Айлендерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -