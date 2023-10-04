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«Айлендерс»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Айлендерс» стартуют в регулярном чемпионате НХЛ 15 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Илья Сорокин.
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нью-Йорк Айлендерс»
Город: Элмонт/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Лэйн Ламберт
Капитан: Андерс Ли
Домашняя арена (вместимость): Ю-би-эс Арена (на 17 113)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный

«Айлендерс»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Нью-Йорк Айлендерс» четыре раза в своей истории выигрывали Кубок Стэнли с тренером Элом Арбором в сезонах 1979 / 1980, 1980 / 1981, 1981 / 1982, 1982 / 1983.

«Айлендерс» в сезоне 2022 / 2023 стали седьмыми в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками и четвертыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли клуб из Нью-Йорка уступил четвертьфинальной серии Востока «Каролине» (2-4).

«Айлендерс»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Айлендерс» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 15 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду в Нью-Йорке на «UBS Arena» матчем против «Баффало». Начало — в 02.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Айлендерс» встретятся на своем льду с «Питтсбургом» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).

«Айлендерс»: календарь матчей в октябре 2023

15 октября. 02:30 (мск). «Айлендерс» — «Баффало»

18 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Аризона»

21 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

22 октября. 02:00. «Баффало» — «Айлендерс»

25 октября. 03:00. «Айлендерс» — «Колорадо»

27 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Оттава»

29 октября. 02:00. «Коламбус» — «Айлендерс»

31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»

Календарь матчей «Айлендерс» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Айлендерс»

Лэйн Ламберт (58 лет) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Канадский специалист возглавлял «Милуоки Эдмиралс» с 2007-го по 2011-й. Позже Ламберт также работал помощником главного тренера в «Вашингтоне» и в «Нэшвилле».

Российские хоккеисты «Айлендерс»

  • Илья Сорокин (вратарь)
  • Семен Варламов (вратарь)
  • Александр Романов (защитник)
  • Руслан Исхаков (нападающий)

«Айлендерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Нью-Джерси»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
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Питтсбург – Чикаго
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11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
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