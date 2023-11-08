«Сан-Хосе» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Шаркс» набрали 3 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 11 очками — на 14-м месте «Востока».

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