«Колорадо» выиграл у «Нэшвилла» и вышел в плей-офф, Тренин забил гол

«Колорадо» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев дважды забил Нэйтан Маккиннон, по одному голу у Джонатана Друэна, Арттури Лехконена, Кэйла Макара, Кейси Миттельштадта и Якова Тренина. У гостей отличились Густав Нюквист, Коул Смит, Данте Фаббро и Марк Янковски.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев вышел в стартовом составе и был заменен в начале второго периода. Голкипер провел на льду 20 минут и 44 секунды, отразил 9 бросков и пропустил 4 шайбы. Вместо него появился финн Юстус Аннунен, который отбил 23 броска и не пропустил ни одного гола.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ, у команды 100 очков в 74 матчах. Благодаря победе над «Нэшвиллом» «Эвеланш» гарантировали себе выход в плей-офф.

«Нэшвилл» идет на шестой строчке «Запада», набрав 90 очков в 74 играх.