Панарин признан второй звездой матча «Аризона» — «Рейнджерс»

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (8:5).

Россиянин набрал 4 (1+3) очка.

Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье, у которого 5 (3+2) очков.

Третья звезда матча — нападающий «Аризоны» Ник Бьюгстад, набравший 2 (1+1) очка.