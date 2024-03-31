4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка. Также у «Рейнджерс» отметился хет-триком Алексис Лафренье, по одному голу у Барклая Гудроу, Зака Джонса, Криса Крайдера и Райана Линдгрена.

У «Аризоны» забили Ник Бьюгстад, Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз, Логан Кули и Матиас Маччелли.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 104 очка в 74 матчах. «Аризона» идет на 13-й строчке «Запада» с 67 очками в 74 играх.