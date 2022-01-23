Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить в овертайме «Монреаль»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, который сделал ассист на Габриэля Ландескуга в победной голе.

После этого матча «Колорадо» с 59 очками лидирует в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ньюхук — 9 (бол., Жирар, Тэйвз), 8:20 — 1:0. Ничушкин — 11 (бол., Жирар, Тэйвз), 28:57 — 2:0. Лехконен — 5 (Сузуки, Тоффоли), 38:17 — 2:1. Сузуки — 8 (бол., Дворак, Хоффман), 48:06 — 2:2. Ландескуг — 15 (Ничушкин, Тэйвз), 61:16 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Примо.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (23+11+9+3) — 30 (12+10+8+0).

Наши: Мальцев (7.08/2/-1), Ничушкин (17.23/2/+1) — Романов (13.50/1/0).

23 января. Денвер. Ball Arena.