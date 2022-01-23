«Вашингтон» в овертайме обыграл «Оттаву», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, победную шайбу забросил Никлас Бекстрем. У «Сенторз» отличились Тома Шабо и Захари Сэнфорд.

После этого матча «Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 25 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Шабо — 2 (Уотсон, Пол), 1:22 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Форментон), 26:07 — 0:2. Овечкин — 28 (ван Римсдайк, Кузнецов), 41:39 — 1:2. Овечкин — 29 (Бэкстрем), 49:43 — 2:2. Бэкстрем — 2, 61:13 — 3:2.

Вратари: Ванечек — Мюррей.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (5+16+10+2) — 22 (3+10+9+0).

Наши: Кузнецов (20.36/7/+1), Овечкин (22.15/5/+3) — Зуб (24.30/2/-1).

23 января. Вашингтон. Capital One Arena.