Сорокин признан второй звездой матча с «Анахаймом»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3).

26-летний россиянин отразил 39 бросков по своим воротам. Первой звездой признан автор дубля Кайл Палмьери, третья звезда — Джош Бэйли, у которого два ассиста.

В тееущем сезоне Сорокин провел 39 матчей, в которых 6 раз сыграл на ноль и пропустил 90 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.