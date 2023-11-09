Дубль Денисенко принес фарм-клубу «Вегаса» победу над «Колорадо» в АХЛ

«Хендерсон Сильвер Найтс» на выезде переиграл «Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Григорий Денисенко. Он отличился также и в основное время матча, сравняв счет в начале третьего периода.

Фарм-клуб «Вегаса» набрал 16 очков и лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Фарм-клуб «Колорадо» занимает 4-е место — 13 очков.