«Коламбус» сделал квалификационное предложение Патрику Лайне

«Коламбус» сделал квалификационное предложение нападающему Патрику Лайне, который находится в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист Марк Шиг.

В сезоне-2021/2022 Лайне провел за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «-7».

Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».

Также квалификационные предложения получили Эмиль бемстрем, Трей Фикс-Волански и Ник Бланкенбург.

На рынок свободных агентом выйдут Габриэль Карлссон и Кевин Стенлунд. Отметим, что 25-летний Карлссон был выбран «Блю Джекетс» на драфте-2015 под общим 29-м номером в первом раунде.