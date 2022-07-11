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Сегодня, 17:33

«Коламбус» сделал квалификационное предложение Патрику Лайне

Иван Шитик
Корреспондент
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«Коламбус» сделал квалификационное предложение нападающему Патрику Лайне, который находится в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист Марк Шиг.

В сезоне-2021/2022 Лайне провел за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «-7».

Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».

Также квалификационные предложения получили Эмиль бемстрем, Трей Фикс-Волански и Ник Бланкенбург.

На рынок свободных агентом выйдут Габриэль Карлссон и Кевин Стенлунд. Отметим, что 25-летний Карлссон был выбран «Блю Джекетс» на драфте-2015 под общим 29-м номером в первом раунде.

Патрик Лайне
Коламбус Блю Джэкетс
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