Бывший защитник «Оттавы» Редден вернулся в клуб в качестве тренера по развитию игроков
Бывший защитник «Оттавы» Уйэд Редден вернулся в клуб. Он занял должность в структуре клуба и будет работать в качестве тренера по развитию игроков, сообщает сайт команды.
45-летний Редден является рекордсменом клуба по показателю полезности («плюс 159»). Он также занимает четвертое место в истории клуба по количеству проведенных матчей (838), пятое — по очкам (410) и шестое — по количеству штарфных минут (576).
1 июля 2008 года он подписал 6-летний контракт на 39 миллионов с «Рейнджерс», но его статистика стала ухудшаться в первые два сезона и с начала сезона 2010/11 он играл в АХЛ.
В 2004 году он участвовал в Кубке мира и занял там со сборной Канады первое место. В 2006 году участвовал в Олимпийских играх в Турине.
Он дважды становился чемпионом мира среди молодежи (1995, 1996) и три раза играл на чемпионатах мира по хоккею (1999, 2001 и 2005).
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|0
|0
|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
|0
|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|0
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
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|6
|Нэшвилл
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|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
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|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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