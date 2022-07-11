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Бывший защитник «Оттавы» Редден вернулся в клуб в качестве тренера по развитию игроков

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Оттавы» Уйэд Редден вернулся в клуб. Он занял должность в структуре клуба и будет работать в качестве тренера по развитию игроков, сообщает сайт команды.

45-летний Редден является рекордсменом клуба по показателю полезности («плюс 159»). Он также занимает четвертое место в истории клуба по количеству проведенных матчей (838), пятое — по очкам (410) и шестое — по количеству штарфных минут (576).

1 июля 2008 года он подписал 6-летний контракт на 39 миллионов с «Рейнджерс», но его статистика стала ухудшаться в первые два сезона и с начала сезона 2010/11 он играл в АХЛ.

В 2004 году он участвовал в Кубке мира и занял там со сборной Канады первое место. В 2006 году участвовал в Олимпийских играх в Турине.

Он дважды становился чемпионом мира среди молодежи (1995, 1996) и три раза играл на чемпионатах мира по хоккею (1999, 2001 и 2005).

ХК Оттава Сенаторз
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