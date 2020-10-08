«Коламбус» подписал с Доми контракт на 10,6 миллиона долларов

«Коламбус» обменял у «Монреаля» нападающего Макса Доми. Как сообщил в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер?, с 25-летним канадцем «Блю Джэкетс» заключили двухлетний контракт с зарплатой 5,3 миллиона долларов в год.

Доми в прошлом сезоне провел 71 матч за «Монреаль» в регулярном чемпионате и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 10 игр и 3 (0+3) очка. 26-летний Андерсон отыграл 26 матчей регулярного чемпионата за «Коламбус» и набрал 4 (1+3) очка.