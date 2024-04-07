«Коламбус» обыграл «Филадельфию», у Воронкова результативная передача

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 6:2.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (2+1) очка набрал Зак Веренски, дубль оформил Деймон Северсон, еще по голу забили Эрик Гудбрансон и Ник Бланкенбург, Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. У «Флайерз» шайбы забросили Олле Ликселл и Адам Гиннинг, вратарь Иван Федотов остался в запасе.

После этого матча «Коламбус» с 64 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 83 очками — на девятой строчке.