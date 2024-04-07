«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Йеспер Боквист. У «Пантерз» голы забили Мэттью Ткачак и Александр Барков, Владимир Тарасенко сделал результативную передачу, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

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