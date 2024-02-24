«Коламбус» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Баффало» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 57 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 46 очками в 56 играх.