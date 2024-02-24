Дубль Элерса помог «Виннипегу» обыграть «Чикаго»

«Виннипег» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кайл Коннор.

В основное время дубль за гостей оформил Николай Элерс. Две голевые передачи на счету Джоша Моррисси.

За хозяев отличились Колин Блэквелл и Тайлер Джонсон. В активе Сета Джонса два голевых паса.

«Виннипег» (75 очков) поднялся на третье место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (34) замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)