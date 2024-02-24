Голкипер «Коламбуса» Тарасов признан второй звездой матча против «Баффало»

Российского вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова признали второй звездой матча против «Баффало» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

24-летний россиянин отразил 35 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал защитник «Баффало» Коннор Клифтон, забросивший победную шайбу в третьем периоде. Третьей звездой признан его одноклубник вратарь Укко-Пекка Лууконен. На счету финна 25 отраженных бросков.

В текущем сезоне Тарасов провел 13 матчей за «Коламбус» в НХЛ с процентом сейвов 88,70 и коэффициентом надежности 3,65.