Дебур во время полуфинала Матча звезд НХЛ признался, что страдает похмельем

В ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошел Матч звезд НХЛ.

Во время полуфинального матча тренер Тихоокеанского дивизиона Питер Дебур признался, что немного страдает похмельем.

«Сегодня у меня все немного в тумане», — сказал Дебур.

Победителем Матча звезд стал Столичный дивизион, в составе которого выступал Евгений Кузнецов. Форвард Клод Жиру был признан самым ценным игроком.