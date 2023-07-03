Кисаков, Неучев и Новиков примут участие в лагере развития «Баффало»

«Баффало» представил список игроков, которые примут участие в летнем лагере развития.

В список вошли российские хоккеисты Александр Кисаков, Виктор Неучев и Никита Новиков.

В минувшем сезоне 20-летний Кисаков провел 48 матчей за «Рочестер» в АХЛ и набрал 8 (6+2) очков. У 19-летнего Неучева 57 матчей в КХЛ за «Автомобилист», в которых он набрал 12 (4+8) очков. На счету 19-летнего Новикова 5 (3+2) очков в 62 матчах за «Динамо».