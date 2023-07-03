Доми подпишет контракт с «Торонто»

Форвард Макс Доми в ближайшее время перейдет в «Торонто», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 28-летний канадец подпишет контракт на один год с зарплатой в 3 млн долларов.

В минувшем сезоне Доми провел 80 матчей за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков.