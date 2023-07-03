Чибриков примет участие в лагере развития «Виннипега»

Форвард Никита Чибриков примет участие в летнем лагере развития «Виннипега», сообщается на официальном сайте клуба.

Также вместе с 20-летним россиянином в список вошел белорусский защитник Дмитрий Кузьмин.

В минувшем сезоне Чибриков провел 31 матч в КХЛ за «Спартак», в которых набрал 2 (1+1) очка.