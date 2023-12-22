Победные голы Овечкина и Капризова, дубль Бучневича: все голы россиян в НХЛ 22 декабря

В ночь на 22-е декабря в НХЛ состоялся большой игровой день.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал 14-матчевую серию без заброшенных шайб. Российский форвард забил победный гол в овертайме матча против «Коламбуса» (3:2ОТ).

В этой же встрече голом отметился нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов.

Победу «Миннесоте» в овертайме игры с «Монреалем» (4:3ОТ) принес Кирилл Капризов.

В матче «Тампа» — «Вегас» (5:4) шайбами обменялись нападающие Никита Кучеров и Иван Барбашев.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил дубль в ворота «Флориды», еще одну шайбу забросил Алексей Торопченко.