Кэйл Макар установил рекорд «Колорадо» по голам среди защитников

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Хоккеист отличился при игре своей команды в меньшинстве в конце первого периода.

Этот гол стал для 25-летнего канадца 76-м в составе «Эвеланш». Макар установил рекорд клуба по числу заброшенных шайб среди защитников.

Предыдущий рекорд «Колорадо» принадлежал Тайсону Бэрри, который забил 75 голов.