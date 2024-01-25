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Сегодня, 07:59

Овечкин вышел на чистое 65-е место по голевым передачам в истории НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Эта голевая передача стала для 38-летнего россиянина 684-й в лиге. Овечкин вышел на чистое 65-е место по числу результативных пасов в НХЛ, опередив Брэда Парка (683).

От 64-го места, которое занимает Анри Ришар, Овечкина отделяют 4 голевых передачи.

Рекорд по числу результативных пасов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Лучшим среди россиян по этому показателю является Евгений Малкин (781). Овечкин занимает третье место среди российских хоккеистов, вторым идет Сергей Федоров (696).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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Покер Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Вашингтоном», у Овечкина голевой пас
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 46 23 23 49
6 Сент-Луис 45 23 22 48
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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25.01 03:00
Флорида – Аризона
 6 : 2
25.01 03:00
Торонто – Виннипег
 1 : 0 ОТ
25.01 03:30
Бостон – Каролина
 2 : 3
25.01 05:30
Колорадо – Вашингтон
 6 : 2
25.01 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
25.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
25.01 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 48 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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