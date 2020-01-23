Каспарайтис поддержал решение Овечкина отказаться от участия в Матче звезд

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поступил правильно, отказавшись от участия в Матче звезд НХЛ.

— Овечкин второй год подряд отказывается от участия в Матче звезд НХЛ. Как вы к этому относитесь?

— Если каждый год играть там — это надоедает. Все и так знают, что Саша — большая звезда и легенда русского хоккея, которая, думаю, попадет в Зал славы. Иногда нужно слушать свое тело. Чем старше становишься, тем больше времени требуется на восстановление. У него будет пара дней на отдых. И это большой плюс для него — приехать во Флориду и пообщаться со мной! Выбор, быть рядом с Каспарайтисом или играть в Матче звезд, Саша сделал правильный! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дарюса Каспарайтиса — здесь.