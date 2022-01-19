Голкипер «Айлендерс» Варламов красиво спас команду, остановив шайбу на линии ворот. Видео

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отметился красивым сейвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).

В конце второго периода россиянин спас свою команду, остановив шайбу на линии ворот.

Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча с «Флайерз».