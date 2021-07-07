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«Каролина» заключила контракт новичка с Джеком Друри

22:25
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«Каролина» заключила контракт с 21-летним форвардом Джеком Друри. С хоккеистом подписано соглашение новичка на три года, сообщает сайт клуба.

Нападающий представлял сборную США на ЧМ-2021 и забросил две шайбы за 9 игр.

Минувший сезон молодой американец провел в чемпионате Швеции, выступая за «Векше». Он принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которой забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «+10».

Джек Друри был выбран «Каролиной» на драфте-2018 под общим 42-м номером.

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Иван Шитик все материалы автора

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