«Каролина» заключила контракт новичка с Джеком Друри

«Каролина» заключила контракт с 21-летним форвардом Джеком Друри. С хоккеистом подписано соглашение новичка на три года, сообщает сайт клуба.

INKED! The #Canes have agreed to terms with Jack Drury on a 3-year deal ?https://t.co/KpBQp1bUSZ — Carolina Hurricanes (@Canes) July 7, 2021

Нападающий представлял сборную США на ЧМ-2021 и забросил две шайбы за 9 игр.

Минувший сезон молодой американец провел в чемпионате Швеции, выступая за «Векше». Он принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которой забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «+10».

Джек Друри был выбран «Каролиной» на драфте-2018 под общим 42-м номером.