«Каролина» разрешила Хэмилтону вести переговоры с другими клубами

Защитник Дуги Хэмилтон может покинуть «Каролину». Ему разрешили вести переговоры с другими командами, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Уже известно, что на игрока претендуют «Филадельфия», «Сиэтл» и еще несколько команд.

Его агент Джей Пи Бэрри начал поиск клубов, которых могла бы устроить такая сделка, но стороны не торопятся. Более того, существует вероятность, при которой Хэмилтон может остаться, если его не устроят варианты с обменом.

Хэмилтон становится неограниченно свободным агентом по окончании этого сезона.