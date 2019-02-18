"Каролина" поиздевалась над Доном Черри, выпустив футболки с надписью "кучка придурков"

Руководство "Каролины" с иронией отреагировало на критику со стороны известного эксперта Дона Черри. Эксперт в эфире Sportsnet раскритиковал оригинальные празднования голов игроками "Харрикейнз", назвав их "кучкой придурков" (bunch of jerks).

Именно такая надпись вместе с логотипом клуба изображена на футболках "Каролины".

"Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства", - говорится в сообщении "Харрикейнз".

Дон Черри неоднократно резко критиковал эмоциональные празднования голов. Среди прочих доставалось и форварду "Вашингтона" Александру Овечкину.