"Каролина" поиздевалась над Доном Черри, выпустив футболки с надписью "кучка придурков"

Руководство "Каролины" с иронией отреагировало на критику со стороны известного эксперта Дона Черри. Эксперт в эфире Sportsnet раскритиковал оригинальные празднования голов игроками "Харрикейнз", назвав их "кучкой придурков" (bunch of jerks).
Именно такая надпись вместе с логотипом клуба изображена на футболках "Каролины".
"Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства", - говорится в сообщении "Харрикейнз".
Дон Черри неоднократно резко критиковал эмоциональные празднования голов. Среди прочих доставалось и форварду "Вашингтона" Александру Овечкину.
We’re a bunch of jerks and we have the shirts to prove it.– Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 17 февраля 2019 г.
Available later this week at The Eye. pic.twitter.com/TEefqETEau
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