17:55 | Хоккей — НХЛ

"Каролина" поиздевалась над Доном Черри, выпустив футболки с надписью "кучка придурков"

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Руководство "Каролины" с иронией отреагировало на критику со стороны известного эксперта Дона Черри. Эксперт в эфире Sportsnet раскритиковал оригинальные празднования голов игроками "Харрикейнз", назвав их "кучкой придурков" (bunch of jerks). 

Именно такая надпись вместе с логотипом клуба изображена на футболках "Каролины".

"Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства", - говорится в сообщении "Харрикейнз".

Дон Черри неоднократно резко критиковал эмоциональные празднования голов. Среди прочих доставалось и форварду "Вашингтона" Александру Овечкину.

 

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