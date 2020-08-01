«Каролина» победила «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона. Свечников и Панарин отметились передачами

В Северной Америке возобновился хоккейный сезон. В первом матче плей-ин НХЛ «Каролина» победила «Рейнджерс» — 3:2.

Российский нападающий «Ураганов» Андрей Свечников отметился голевой передачей. В составе «Рейнджерс» также ассист сделал Артемий Панарин.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проволятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

НХЛ

Квалификационный раунд

Первый матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Славин — 7 (Терявяйнен, Ахо), 1:01 — 1:0. Ахо — 39 (Свечников, Ватанен), 26:29 — 2:0. Зибанежад — 42 (бол., Линдгрен, Крайдер), 34:26 — 2:1. Нечас — 17 (мен., Нидеррайтер, Славин), 50:51 — 3:1. Стаал — 3 (Зибанежад, Панарин), 58:05 — 3:2.

Вратари: Мразек — Лундквист (59:10).

Штраф: 21 — 21.

Броски: 37 (12+11+14) — 26 (4+15+7).

Наши: Свечников (17:38/3/+1) — Бучневич (17:07/1/+1), Панарин (20:35/4/0).

1 августа. Торонто. Scotiabank Arena.