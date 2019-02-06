"Каролина" переиграла "Питтсбург", Свечников отметился голом

"Каролина" выиграла у "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Пингвинз" потерпел второе поражение кряду.

Автором одного из голов стал российский нападающий Андрей Свечников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Каролина" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Мартинук - 12 (Макгинн, Славин), 19:15 - 0:1. Песке - 5 (Уильямс, Нидеррайтер), 32:58 - 0:2. Ферланд - 14 (п.в., Валлмарк), 58:29 - 0:3. Свечников - 13 (ван Римсдайк), 59:18 - 0:4.

Вратари: Мюррей (57:51 - 58:29) - Макэлхинни.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (8+10+5) - 32 (9+13+10).

Наши: - - Свечников (13.32/2/+2).

6 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.