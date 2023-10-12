«Каролина» обыграла «Оттаву». Зуб сделал голевую передачу

«Каролина» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «PNC-арены» в Роли.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился одной голевой передачей.

Для обеих команд эта игра была первой в новом сезоне НХЛ.