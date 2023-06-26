«Каролина» объявила о продлении контракта с Джорданом Стаалом на 4 года

«Каролина» продлила контракт с нападающим Джорданом Стаалом.

34-летний канадец заключил соглашение на четыре года с кэпхитом в размере 2,9 миллиона долларов. В сумме форвард заработает 11,6 миллиона долларов.

Стаал выступает за «Каролину» с 2012 года. В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 34 (17+17) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и 8 (2+6) очков в 15 играх плей-офф.