«Аризона» подписала новый контракт с вратарем Ингрэмом

«Аризона» объявила о продлении контракта с вратарем Коннором Ингрэмом.

Новое соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на три года, условия сделки не раскрываются.

Ингрэм перешел в «Аризону» в октябре 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 27 матчей и одержал 6 побед, отражая в среднем 90,7 процента бросков.