Мичков сфотографировался на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке перед драфтом НХЛ

Российский нападающий Матвей Мичков выложил фотографию на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке (США).

Форвард приехал в Штаты для участия в драфте НХЛ-2023.

«Нью-Йорк... Что дальше?» — подписал снимок Мичков.

Фото Соцсети

Драфт НХЛ-2023 пройдет в Нэшвилле с 28 по 29 июня. Ожидается, что Мичков может быть выбран в первой пятерке первого раунда драфта.