«Каролина», «Флорида» и «Бостон» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ

«Каролина» обыграла «Детройт» (4:0) и гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ. «Харрикейнз» набрали 99 очков и занимают 2-е место в Столичном дивизионе.

За команду выступают российские нападающие Андрей Свечников и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Петр Кочетков.

Также сегодня участие в Кубке Стэнли в этом сезоне себе гарантировали «Флорида» и «Бостон».

Ранее в плей-офф вышли «Рейнджерс».