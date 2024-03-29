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Сегодня, 05:05

«Каролина» обыграла «Детройт». Кузнецов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 марта. Каролина — Детройт — 4:0.
Фото USA Today Sports

«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Российский напажающий Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 23 (8+15) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 99 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Ахо — 32 (Гюнцель, Джарвис), 24:42 — 1:0. Джарвис — 28 (бол., Ахо, Гюнцель), 25:39 — 2:0. Нечас — 23 (Кузнецов, Мартинук), 30:46 — 3:0. Шей — 13 (Ахо, Джарвис), 36:23 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (15+10+8) — 24 (3+9+12).

Наши: Кузнецов (14.46/0/+1), Орлов (19.01/1/+1), Свечников (17.10/5/0) — -.

29 марта. Роли. PNC Arena. 18906 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
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«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 72 48 24 100
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 73 36 37 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 73 34 39 73
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 72 46 26 97
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 70 43 27 90
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 71 38 33 87
5 Калгари 71 33 38 71
6 Сиэтл 71 29 42 71
7 Анахайм 72 24 48 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
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4.04
29.03 02:00
Торонто – Вашингтон
 5 : 1
29.03 02:00
Флорида – Айлендерс
2 : 3
29.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 2
29.03 02:00
Оттава – Чикаго
 2 : 0
29.03 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 0
29.03 02:00
Монреаль – Филадельфия
 4 : 1
29.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 3 : 1
29.03 03:00
Сент-Луис – Калгари
 5 : 3
29.03 03:00
Виннипег – Вегас
 1 : 4
29.03 04:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
29.03 04:00
Колорадо – Рейнджерс
- : -
29.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 - : -
29.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 - : -
29.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 124
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 72 123
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 119
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 69 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 73 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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