«Каролина» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» хет-трик оформил Кирилл Капризов, забросив одну из шайб в пустые ворота, а также отличились Джоэль Эрикссон и Джейкоб Мидлтон. У «Харрикейнз» голы забили Мартин Нечас и Майко Бантинг.

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