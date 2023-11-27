«Каролина» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми, Брейди Скжей и Андрей Свечников, который набрал 2 (1+1) очка, вратарь Петр Кочетков отразил 21 бросок из 23. У «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко и Джонни Гудро.

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