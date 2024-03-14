В ночь на 15 марта по московскому времени «Каролина» на льду домашней «Пи-эн-си-арены» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 мск.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Каролина» — «Флорида» пройдет в специальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало в 02.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ в матч-центре «СЭ».

«Харрикейнз» с 84 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. «Пантерз» идут на первой строчке на Востоке с 94 баллами после 66 встреч.

Ранее, 8 марта, российский форвард Евгений Кузнецов перешел в «Каролину» из «Вашингтона» в результате обмена. «Кэпиталз» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.