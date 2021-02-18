«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину»

«Флорида» одержала победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Харрикейнз». Нападающий Джонатан Юбердо отметился голом и двумя голевыми передачами.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» идет на первом месте в Центральном дивизионе. «Каролина» занимает 3-ю строчку.