«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину»
03:42
«Флорида» одержала победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Харрикейнз». Нападающий Джонатан Юбердо отметился голом и двумя голевыми передачами.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.
«Флорида» идет на первом месте в Центральном дивизионе. «Каролина» занимает 3-ю строчку.
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