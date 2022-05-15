«Каролина» обыграла «Бостон» в седьмом матче серии и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» 3 (2+1) очка набрал Макс Доми, еще одну шайбу забросил Теуво Терявяйнен. У «Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Давид Пастрняк.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Каролины». Команда вышла во второй раунд, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Рейнджерс» (3-3).