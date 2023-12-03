«Торонто» в овертайме проиграл «Бостону»

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«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Чешский форвард «Брюинз» Давид Пастрняк забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.